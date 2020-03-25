ООН запускает глобальный план против коронавируса на $ 2 млрд, $ 33 млн выделят Украине

25 марта, 2020, 17:29

Генеральный секретарь ООН объявил о запуске глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $ 2 млрд, который предусматривает выделение более $ 30 млн для Украины

Об этом рассказал Укринформа постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, имеет пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $ 20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $ 33 млн", - отметил Кислица .

По его словам, эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений здравоохранения; обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости; поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции; помощь в организации дистанционного школьного образования.

"Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

В общем, Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $ 2 млрд с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса. Кроме того, в регионах Африки, Азии и Латинской Америки будут организовываться авиамосты и хабы для перемещения гуманитарных работников и обеспечения поставок. Украина, со своей стороны, приветствовала Глобальный план ООН.

Между тем параллельно украинская сторона проработала с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН другой пакет помощи на $ 38 млн для Украины. Он включает поддержку в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.