Путин перенес всенародное голосование по изменениям в Конституцию и отправил россиян на неделю домой
Об этом глава государства заявил во время своего обращения к нации.
"Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь. И буду просить прийти вас и выразить свое мнение по этому вопросу. Однако абсолютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей, поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату", - сказал Путин.
Также президент сообщил, что следующая неделя в России объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.
"Давайте не будем полагаться на русское "авось". Это может коснуться каждого. Надо беречь себя и своих близких", - отметил президент.
Всенародное голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации ранее планировали провести 22 апреля. Изменения в Конституции, среди прочего, предусматривают обнуления президентских сроков Владимира Путина и возможность ему избираться на пост главы государства до 2036 года.
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