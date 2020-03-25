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Espreso.tvОбществоПутин перенес всенародное голосование по изменениям в Конституцию и отправил россиян на неделю домой

Путин перенес всенародное голосование по изменениям в Конституцию и отправил россиян на неделю домой


фото: reuters
Президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавируса

Об этом глава государства заявил во время своего обращения к нации.

"Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь. И буду просить прийти вас и выразить свое мнение по этому вопросу. Однако абсолютным приоритетом является здоровье, жизнь и безопасность людей, поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату", - сказал Путин.

Также президент сообщил, что следующая неделя в России объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.

"Давайте не будем полагаться на русское "авось". Это может коснуться каждого. Надо беречь себя и своих близких", - отметил президент.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации ранее планировали провести 22 апреля. Изменения в Конституции, среди прочего, предусматривают обнуления президентских сроков Владимира Путина и возможность ему избираться на пост главы государства до 2036 года.

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