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Espreso.tvОбществоКоронавирус: первый случай заражения зафиксировали на Черниговщине

Коронавирус: первый случай заражения зафиксировали на Черниговщине


фото: reuters
По состоянию на 26 марта первый случай коронавируса обнаружен в Черниговской области

Об этом написал в Facebook председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"В Борзнянскую районную больницу госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии. Экспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами МЗ", - написал Прокопенко.

Он добавил, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.
Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории.

Устанавливаются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

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