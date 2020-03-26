Коронавирус: первый случай заражения зафиксировали на Черниговщине
Об этом написал в Facebook председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
"В Борзнянскую районную больницу госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии. Экспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами МЗ", - написал Прокопенко.
Он добавил, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.
Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории.
Устанавливаются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.
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