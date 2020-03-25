Во Франции от коронавируса в сутки умерло рекордное количество людей
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Le Monde .
За последние 24 часа в стране зарегистрировали 240 летальных случаев против 186 днем ранее. Это новый антирекорд в стране.
Общее количество заболевших возросло до 22300, из них 10176 человек госпитализированы, в том числе 2516 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
По словам представителя МЗ Франции, число пациентов, умерших в больнице, представляет лишь "небольшую долю" умерших от коронавируса.
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"Два главных места смерти - это больницы и дома престарелых", - сказал Саломон, объявив о начале мониторинга смертности в домах престарелых.
Во всем мире зарегистрировано более 400 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 18 тыс. пациентов.
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