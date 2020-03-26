Футбольный сезон в Крыму остановили до мая
26 марта, 2020, 19:41
Матчи чемпионата Крыма по футболу остановили в начале мая из-за пандемии коронавируса в мире
Об этом сообщает Крымского футбольного союза.
Три ближайших тура чемпионата Крыма по футболу и полуфиналы Кубка будут сыграны в мае.
Крымский чемпионат проходит под эгидой УЕФА, но клубы не выступают в еврокубках. УЕФА признает Крым частью Украины. В премьер-лиге принимает участие 8 команд, после 17-го тура в турнирной таблице лидирует футбольный клуб "Евпатория".
- 18 марте сообщалось, что футбольные матче чемпионата Крыма будут проводиться и в дальнейшем, несмотря на пандемию коронавируса в мире.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-