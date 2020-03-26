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Espreso.tvСпортФутбольный сезон в Крыму остановили до мая

Футбольный сезон в Крыму остановили до мая


фото: cfu2015.com
Матчи чемпионата Крыма по футболу остановили в начале мая из-за пандемии коронавируса в мире

Об этом сообщает Крымского футбольного союза.

Три ближайших тура чемпионата Крыма по футболу и полуфиналы Кубка будут сыграны в мае.

Крымский чемпионат проходит под эгидой УЕФА, но клубы не выступают в еврокубках. УЕФА признает Крым частью Украины. В премьер-лиге принимает участие 8 команд, после 17-го тура в турнирной таблице лидирует футбольный клуб "Евпатория".

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