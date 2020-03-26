 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФаны набросились на футболиста "Динамо" из-за нарушения карантина

Фаны набросились на футболиста "Динамо" из-за нарушения карантина


фото: Getty Images
Бразильские болельщики раскритиковали футболиста "Динамо" Сидклея, который играет в аренде за "Коринтианс", за нарушение карантина

Об этом сообщает Gazeta Esportivo.

Сидклей в Instagram выложил фото, на которых он тренируется на улице и веселится в компании друзив.Це вызвало волну критики болельщиков.

"Они меня оскорбляли и писали много гневных комментариев. Например: "Боже правый! Он сумасшедший!" - пожаловался Сидклей.

В нынешнем сезоне Сидклей сыграл за "Коринтианс" 4 матча.

null

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать