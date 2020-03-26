Фаны набросились на футболиста "Динамо" из-за нарушения карантина
26 марта, 2020, 13:37
Бразильские болельщики раскритиковали футболиста "Динамо" Сидклея, который играет в аренде за "Коринтианс", за нарушение карантина
Об этом сообщает Gazeta Esportivo.
Сидклей в Instagram выложил фото, на которых он тренируется на улице и веселится в компании друзив.Це вызвало волну критики болельщиков.
"Они меня оскорбляли и писали много гневных комментариев. Например: "Боже правый! Он сумасшедший!" - пожаловался Сидклей.
В нынешнем сезоне Сидклей сыграл за "Коринтианс" 4 матча.
- Напомним, 26 марта бывший президент итальянского "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи раскритиковал португальского футболиста Криштиану Роналду, который остался в Португалии во время пандемии коронавируса.
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