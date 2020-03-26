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Espreso.tvСпортЭкс-президент футбольного клуба из Нидерландов умер от коронавируса

Экс-президент футбольного клуба из Нидерландов умер от коронавируса


фото: Getty Images
Бывший президент нидерландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер умер после заражения COVID-19

Об этом сообщает De Gelderlander.

Баккер ушел из жизни утром накануне, 25 марта. В больницу 76-летний мужчина попал в минувшую субботу, 21 марта. Отмечается, что до этого он некоторое время страдал от рака легких.

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Баккер за время работы в "Витесс" занимал различные административные должности и входил в руководство клуба. В 2016 году он ненадолго возглавил попечительский совет. До прихода в "Витесс" он в течение шести лет был начальником полиции в городе Арнем.

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