В Италии штрафы за нарушение карантина увеличат с 400 до 3000 евро

25 марта, 2020, 11:51

В Италии правительство решило ввести жесткие санкции против тех людей, которые нарушают меры по борьбе с коронавирусом

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает ANSA .

"Штраф для тех, кто нарушает правила борьбы с заражением, возрастет с 400 до 3000 евро", - заявил Конте.

Также предполагается "прекращение коммерческой деятельности на срок от 5 до 30 дней" в случае нарушения обязательств, предусмотренных для компаний.

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Согласно обновленным данным, общее число зараженных в Италии достигло 69 176 человек, включая умерших и выздоровевших.

Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерло более 16 тыс. пациентов.