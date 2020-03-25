В Италии штрафы за нарушение карантина увеличат с 400 до 3000 евро
Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает ANSA .
"Штраф для тех, кто нарушает правила борьбы с заражением, возрастет с 400 до 3000 евро", - заявил Конте.
Также предполагается "прекращение коммерческой деятельности на срок от 5 до 30 дней" в случае нарушения обязательств, предусмотренных для компаний.
Читайте также: Сингапур ввел штраф в $ 10 000 за первое нарушение режима самоизоляции
Согласно обновленным данным, общее число зараженных в Италии достигло 69 176 человек, включая умерших и выздоровевших.
Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерло более 16 тыс. пациентов.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
Читайте также
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками