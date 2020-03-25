Волонтеры передали армии 100 тыс. противовирусных таблеток, 10 тыс. респираторов и защитные комбинезоны
Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на заместителя командующего Медицинских сил ВСУ Андрея Галушку.
"Эпидемиологическая ситуация в Вооруженных Силах в условиях профилактических мероприятий в государстве по борьбе с коронавирусной инфекцией по состоянию на 12:00 25 марта контролируемая и ни одного случая заболевания коронавирусом Covid-19 не зафиксировано", - отметил Галушка.
Он также рассказал, что на обращение Минобороны к военнослужащим запаса, волонтерам, неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, приобщиться совместно с медиками оборонного ведомства в борьбе с коронавируса, уже откликнулось около 50 человек.
Кроме того, от благотворителей получено также 10 000 респираторов, а одна из отечественных фармацевтических фирм в качестве гуманитарной помощи передала 100 000 таблеток амиксина - иммуностимулирующего противовирусного препарата. Эти лекарства доставят в медицинскую службу ООС.
По информации издания, 24 марта на передовую было отправлено 70 комплектов многократных защитных комбинезонов, 2000 рукавиц и специальных очков.
- По состоянию на 12.00 24 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией военнослужащего или работника Вооруженных Сил Украины.
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