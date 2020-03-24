В ВСУ нет инфицированных коронавирусом, - штаб
Об этом сообщил агентству АрмияInform начальник штаба - заместитель командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Андрей Галушка.
"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", - сказал он.
По словам Галушки, Медицинские силы получили 20 тыс. защитных масок и 10 тыс. экспресс-тестов - их распределят по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС.
Кроме того, медицинские учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами.
Также в ВСУ начали поступать специальные защитные костюмы, которые для военных шьет отечественное предприятие. Сейчас изготовили 80 костюмов, половину из которых отправили в медслужбу ООС, вскоре ожидают еще несколько партий.
Отмечается, что все медицинские учреждения ВСУ работают в режиме предоставления только неотложной помощи, а плановые операции временно приостановлены.
Загрузка госпитального звена составляет менее 50%. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные, а в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы.
Медицинским учреждением для обсервации военных определили Центральный военный санаторий "Приморский" (Запорожская область).
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