В ВСУ нет инфицированных коронавирусом, - штаб

Об этом сообщил агентству АрмияInform начальник штаба - заместитель командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Андрей Галушка.

"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", - сказал он.

По словам Галушки, Медицинские силы получили 20 тыс. защитных масок и 10 тыс. экспресс-тестов - их распределят по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС.

Кроме того, медицинские учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами.

Также в ВСУ начали поступать специальные защитные костюмы, которые для военных шьет отечественное предприятие. Сейчас изготовили 80 костюмов, половину из которых отправили в медслужбу ООС, вскоре ожидают еще несколько партий.

Отмечается, что все медицинские учреждения ВСУ работают в режиме предоставления только неотложной помощи, а плановые операции временно приостановлены.

Загрузка госпитального звена составляет менее 50%. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные, а в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы.

Медицинским учреждением для обсервации военных определили Центральный военный санаторий "Приморский" (Запорожская область).