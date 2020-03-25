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Espreso.tvОбществоВ Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса


фото: reuters
В Исландии у пациента обнаружили сразу два штамма коронавируса

Об этом сообщает Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Отмечается, что второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, вспышка которого впервые зафиксировали в китайском городе Ухань.

Ученые предполагают, что второй штамм стал более агрессивным, так как пациент заразил других именно им.

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В свою очередь Стефанссон предположил, что это может быть просто совпадением.

Стефанссон также отметил, что, согласно международным базами, мутация, найденная в образце пациента с двойной инфекцией, не выявлена за пределами Исландии.

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