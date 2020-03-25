Китай все еще скрывает информацию о коронавирусе, - Помпео
В интервью радиопрограмме Washington Watch он отметил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, и сказал, что это "действительно поставило под угрозу тысячи жизней", сообщает Голос Америки.
"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", - добавил Помпео.
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Ранее тайваньские эксперты усомнились в заявлениях Китая об отсутствии новых случаев заболевания коронавируса после того, как оказались 43 000 бессимптомных случаев.
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