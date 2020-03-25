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Espreso.tvОбществоКитай все еще скрывает информацию о коронавирусе, - Помпео

Китай все еще скрывает информацию о коронавирусе, - Помпео


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что правящая в Китае Коммунистическая партия все еще скрывает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом

В интервью радиопрограмме Washington Watch он отметил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, и сказал, что это "действительно поставило под угрозу тысячи жизней", сообщает Голос Америки.

"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", - добавил Помпео.

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Ранее тайваньские эксперты усомнились в заявлениях Китая об отсутствии новых случаев заболевания коронавируса после того, как оказались 43 000 бессимптомных случаев.

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