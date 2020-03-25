В Украину из Польши прибыл поезд с около 600 эвакуированными украинцами

25 марта, 2020, 19:42

В Украину из Польши прибыл специальный поезд с украинцами, которые ранее оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за мер противодействия коронавирусу

Об этом сообщает ГПСУ.

"Пограничный контроль пассажиров поезда "Перемышль-Киев" совершили сегодня вечером пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска "Мостиска-с / с". Всего в Украине этим рейсом прибыло почти 600 наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Пограничники совместно с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс мероприятий для проверки на коронавирус Covid-19.

"В результате проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие также не поступало. Все пассажиры поездов подписали добровольные согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавирусом. За ними будет установлен медико-санитарный надзор ", - говорится в сообщении.

Это уже десятый эвакуационный поезд, который прибыл в Украину из-за границы. В общем поездами были эвакуированы более 6 тыс. граждан Украины и 14 иностранцев.

ГПСУ также сообщает, что вечером 25 марта должен прибыть еще один поезд, который привезет украинцев из Перемышля.

Фото с сайта ГНАУ.

Напомним, Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине и продлил карантин до 24 апреля.

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