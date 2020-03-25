Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране и продолжил карантин до 24 апреля

25 марта, 2020, 13:34

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней

Об этом передает Еспресо.TV .

Такое решение только что приняли на заседании Кабинета министров. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.