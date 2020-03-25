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Espreso.tvОбществоВ Украину прибыла валютная наличность, - НБУ

В Украину прибыла валютная наличность, - НБУ

Национальный банк Украины возобновил поставки наличного доллара в Украину

Об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Олег Чурый, передает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, в связи с коронавирусом значительно сократилось число авиарейсов в Украину, в том числе тех, которыми доставлялась наличная валюта.

"Были банки, которые завозили ее и распродавали ее для пополнения касс, для удовлетворения спроса физических лиц. В настоящее время есть проблемы с авиасообщением, поэтому НБУ присоединился к доставке иностранной валюты в Украину", - добавил он.

Также он сообщил, что на прошлой неделе удалось доставить несколько партий в наличном евро.

"Мы для этого провели два аукциона по продаже наличного евро за безналичный евро. Мы провели два аукциона - на 100 и 200 млн евро, но спрос был невысок и мы продали всего 36 млн евро ... Спрос на евро стихает", - отметил Чурый.

Он также добавил, что сегодня НБУ проводит первый аукцион по продаже наличного доллара.

"Мы выставили 130 млн долларов, которые удалось доставить в Украину. Следующий аукцион по продаже наличного доллара мы будем проводить в понедельник. На следующей неделе мы сможем завезти определенную партию долларов. В ближайшее время будем регулярно проводить аукционы по доллару, пока не удовлетворится спрос банков их клиентов ", - добавил заместитель главы НБУ.

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