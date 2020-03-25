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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна стремительно пошла вверх

Официальный курс: гривна стремительно пошла вверх

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара сразу на 34 копейки

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом, по состоянию на 25 марта официальный курс установлен на уровне 27,77 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,11. По состоянию на 24 марта курс был 30,24 гривны.

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