Официальный курс: гривна стремительно пошла вверх

25 марта, 2020, 09:29

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара сразу на 34 копейки

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом, по состоянию на 25 марта официальный курс установлен на уровне 27,77 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,11. По состоянию на 24 марта курс был 30,24 гривны.