Официальный курс: гривна стремительно пошла вверх
25 марта, 2020, 09:29
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны относительно доллара сразу на 34 копейки
Об этом говорится в данных НБУ .
Таким образом, по состоянию на 25 марта официальный курс установлен на уровне 27,77 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,11. По состоянию на 24 марта курс был 30,24 гривны.
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