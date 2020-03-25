В РФ разбился военно-учебный самолет. Пилот погиб
25 марта, 2020, 17:48
В Краснодарском крае разбился учебный самолет L-39, погиб пилот-курсант
Об этом сообщают российские СМИ.
"Двадцать пятого марта около 16.00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел крушение учебно-боевой самолет L-39", - говорится в сообщении.
Самолет пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. По предварительной информации, летчик погиб.
Подчеркивается, что "полет выполнялся без боекомплекта". К месту падения самолета направлены специалисты поисково-спасательной службы.
Напомним, 24 декабря 2019 в России разбился истребитель пятого поколения Су-57
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