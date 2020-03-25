В Китае мужчина умер от вируса, передающегося от грызунов
Об этом сообщает Global Times .
Мужчина ехал в чартерном автобусе в соседнюю провинцию. После его внезапной смерти медики быстро поставили диагноз - хантавирусная кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус.
После инцидента обследовали 31 человека из того же автобуса.
Китайские СМИ со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что у пациентов с таким заболеванием будут проявляться жар, кровотечения и поражения почек.
В первые дни заражения человек может испытывать головную боль, кашель, слабость.
Инкубационный период вируса, как правило, составляет одну - две недели.
Заражение происходит от больных домашних или диких грызунов (через укус или контакт с глазами, носом, ртом). Хантавирус можно подхватить, если касаться поверхностей, на которых грызуны оставляют следы жизнедеятельности.
Также, утверждают китайские СМИ, заражений от человека к человеку не зафиксировано.
В Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения от человека к человеку, но тогда речь шла о разновидности хантавируса, который получил название андский вирус.
-
Напомним, количество больных коронавируса в мире превысило 423 000.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-