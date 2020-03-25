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Espreso.tvОбществоВ Китае мужчина умер от вируса, передающегося от грызунов

В Китае мужчина умер от вируса, передающегося от грызунов


фото: reuters
Хантавирус стал причиной внезапной смерти мужчины в китайской провинции Юньнань

Об этом сообщает Global Times .

Мужчина ехал в чартерном автобусе в соседнюю провинцию. После его внезапной смерти медики быстро поставили диагноз - хантавирусная кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус.

После инцидента обследовали 31 человека из того же автобуса.

Китайские СМИ со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что у пациентов с таким заболеванием будут проявляться жар, кровотечения и поражения почек.

В первые дни заражения человек может испытывать головную боль, кашель, слабость.

Инкубационный период вируса, как правило, составляет одну - две недели.

Заражение происходит от больных домашних или диких грызунов (через укус или контакт с глазами, носом, ртом). Хантавирус можно подхватить, если касаться поверхностей, на которых грызуны оставляют следы жизнедеятельности.

Также, утверждают китайские СМИ, заражений от человека к человеку не зафиксировано.

В Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения от человека к человеку, но тогда речь шла о разновидности хантавируса, который получил название андский вирус.

  • Напомним, количество больных коронавируса в мире превысило 423 000.

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