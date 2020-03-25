В Китае мужчина умер от вируса, передающегося от грызунов

25 марта, 2020, 08:51

Хантавирус стал причиной внезапной смерти мужчины в китайской провинции Юньнань

Об этом сообщает Global Times .

Мужчина ехал в чартерном автобусе в соседнюю провинцию. После его внезапной смерти медики быстро поставили диагноз - хантавирусная кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус.

После инцидента обследовали 31 человека из того же автобуса.