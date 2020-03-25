Коронавирус: количество больных в мире превысило 423 тысячи

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса .

В Европе по количеству больных и летальных случаев продолжает лидировать Италия. Так, в стране зафиксировано 6820 смертных случаев вследствие вызванного коронавируса пневмонии. Всего зарегистрировано 69 176 больных.

В Испании зафиксировано 42 058 больных (умерших 2991), Германии - 32 991 (159), Франции - 22 635 (1100), Великобритании - 8164 (422), Швейцарии - 9877 (122), Нидерландах - 5585 (276), Австрии - 5283 (28), Бельгии - 4269 (122), Норвегии - 2866 (12), Португалии - 2362 (33), Швеции - 2299 (40), Турции - 1872 (44), Дании - 1718 (32), Чехии - 1394 (три), Ирландии - 1329 (семь).

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .