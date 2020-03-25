 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: количество больных в мире превысило 423 тысячи

Коронавирус: количество больных в мире превысило 423 тысячи


фото: reuters
В мире насчитывается 423 тыс. 121 человек, инфицированных коронавируса COVID-19, число жертв инфекции достигло 18 тыс. 916 человек, выздоровели почти 108 578 тыс

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса .

В Европе по количеству больных и летальных случаев продолжает лидировать Италия. Так, в стране зафиксировано 6820 смертных случаев вследствие вызванного коронавируса пневмонии. Всего зарегистрировано 69 176 больных.

В Испании зафиксировано 42 058 больных (умерших 2991), Германии - 32 991 (159), Франции - 22 635 (1100), Великобритании - 8164 (422), Швейцарии - 9877 (122), Нидерландах - 5585 (276), Австрии - 5283 (28), Бельгии - 4269 (122), Норвегии - 2866 (12), Португалии - 2362 (33), Швеции - 2299 (40), Турции - 1872 (44), Дании - 1718 (32), Чехии - 1394 (три), Ирландии - 1329 (семь).

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2020 среда

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

25 марта, 2020 среда

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать