В Киеве уже 34 человека заразились коронавирусом, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины ".
Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек ", - написал он.
Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.
По состоянию на утро 25 марта, в столице был 31 инфицирован человек .
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