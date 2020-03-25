В Киеве уже 34 человека заразились коронавирусом, - Кличко

25 марта, 2020, 16:20

Зафиксировано еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины ".

Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек ", - написал он.

Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.

По состоянию на утро 25 марта, в столице был 31 инфицирован человек .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine