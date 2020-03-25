Украинский боксер бросил вызов соотечественнику, который покусал соперника

25 марта, 2020, 13:09

Украинские боксеры Иван Редкач и Максим Продан договорились о бое за титул IBF International в полусреднем весе

Об этом сообщает Xsport.ua .

Продан, который владеет титулом International в полусреднем весе (до 66,7 кг), бросил вызов Редкач во время трансляции в Instagram.

"Я решил, что самое время предложить ему бой. Взял пояс на плечо и говорю: предлагаю бой на нейтральной территории - например, в Лондоне. Ставлю на кон свой пояс IBF. Давай сделаем шоу. Редкач согласился, теперь дело только за Эдди Хирне и его готовности вступить в эту историю. Мне кажется, это будет отличная битва. Ваня говорил, что ему в моей категории комфортно, заднюю никто из нас в ринге не дает ", - сказал Продан, промоутером которого является британец Эдди Хирн.

Максим Продан является воспитанником украинского бокса, но сейчас живет в Италии. 30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо, во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.

Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $ 10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.