Украинский боксер Редкач укусил соперника во время боя
26 января, 2020, 15:16
Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе
Об этом сообщает Shiwtime Boxing.
Инцидент произошел в восьмом раунде. Редкач укусил оппонента за плечо во время захвата.
После боя Гарсия подтвердил, что украинец его укусил.
"Редкач укусил меня. Он воскликнул "Майк Тайсон", когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою", - сказал американец.
Гарсия победил Редкача единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
- 23 января Иван Редкач заявил, что 25 января нокаутирует экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсию.
- 19 декабря 2019 года Дэнни Гарсия пояснил, что выбрал в соперники Ивана Редкача, чтобы лучше подготовиться к поединку с Мэнни Пакьяо.
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