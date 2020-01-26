Украинский боксер Редкач укусил соперника во время боя

26 января, 2020, 15:16

Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе

Об этом сообщает Shiwtime Boxing.

Инцидент произошел в восьмом раунде. Редкач укусил оппонента за плечо во время захвата.

После боя Гарсия подтвердил, что украинец его укусил.

"Редкач укусил меня. Он воскликнул "Майк Тайсон", когда это делал. Я даже подумал, что мне придется накладывать швы. Меня впервые укусили в бою", - сказал американец.

Гарсия победил Редкача единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).