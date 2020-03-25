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Espreso.tvОбществоСмерть от коронавируса на Тернопольщиней: полиция блокирует шесть сел

Смерть от коронавируса на Тернопольщиней: полиция блокирует шесть сел


фото: reuters
Полицией вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Тернопольщины контактировал с священником, которому 19 марта установлен диагноз заражения коронавирусом

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полицией вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейка Монастырского района со священником А. В. 1963 г.р., которому 19 марта установлен диагноз заражения коронавирусом", - написал Геращенко.

По данным свидетелей во время поминального обряда присутствовали около 70-ти человек.

По данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник контактировал близко с пятисотый лицами во время различных религиозных обрядов.

Всем этим лицам нужно срочно обратиться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения с батюшкой и с умершим.

Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больнице в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.

В настоящее время населенные пункты Швейка, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими.

  • В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной на COVID-19.

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