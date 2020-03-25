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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине произошла первая смерть от коронавируса

На Тернопольщине произошла первая смерть от коронавируса

В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19

Об этом сообщает 0352.ua .

Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет.

Отметим, что на утро 25 апреля в Тернопольской области было зафиксировано 4 случая заболевания на коронавирус.

Сегодняшняя смерть стала уже четвертой в Украине с начала эпидемии коронавируса.

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