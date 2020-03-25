На Тернопольщине произошла первая смерть от коронавируса
25 марта, 2020, 09:52
В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19
Об этом сообщает 0352.ua .
Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет.
Отметим, что на утро 25 апреля в Тернопольской области было зафиксировано 4 случая заболевания на коронавирус.
Сегодняшняя смерть стала уже четвертой в Украине с начала эпидемии коронавируса.
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