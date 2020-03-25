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Espreso.tvОбществоШтрафовать, если кто-то не понимает, - Кличко о соблюдении карантина

Штрафовать, если кто-то не понимает, - Кличко о соблюдении карантина


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что те, кто будет нарушать правила карантина, будут оштрафованы

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Единственный шанс остановить распространение коронавируса - максимально ограничить контакты между людьми и соблюдать введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь в МВД, в контролирующие органы следить за нарушителями, составлять протоколы и штрафовать, если у кого-то не хватает ума и сознания. Пускай не подвергает опасности себя и людей вокруг ", - сказал Кличко.

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  • Кличко призвал журналистов не беспокоить врачей в больницах .

 

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