Кличко призвал журналистов "не кошмарить врачей"

25 марта, 2020, 12:32

Мэр Киева Виталий Кличко призвал журналистов не беспокоить врачей в больницах

Об этом Кличко заявил во время брифинга, передает Еcпресо.TV.

"Хочу отдельно обратиться к киевлянам и к некоторым журналистам. Не кошмарьте врачей, не вривайтесь в больницы ради видео и лайков в Facebook", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, это аморально.

"Дайте, пожалуйста, медикам работать. Ведь кто нас потом будет спасать?", - подытожил Кличко.

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