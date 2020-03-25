Кличко призвал журналистов "не кошмарить врачей"
25 марта, 2020, 12:32
Мэр Киева Виталий Кличко призвал журналистов не беспокоить врачей в больницах
Об этом Кличко заявил во время брифинга, передает Еcпресо.TV.
"Хочу отдельно обратиться к киевлянам и к некоторым журналистам. Не кошмарьте врачей, не вривайтесь в больницы ради видео и лайков в Facebook", - подчеркнул мэр Киева.
По его словам, это аморально.
"Дайте, пожалуйста, медикам работать. Ведь кто нас потом будет спасать?", - подытожил Кличко.
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- 25 марта в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной на COVID-19.
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