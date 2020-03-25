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Espreso.tvОбществоКличко призвал журналистов "не кошмарить врачей"

Кличко призвал журналистов "не кошмарить врачей"


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко призвал журналистов не беспокоить врачей в больницах

Об этом Кличко заявил во время брифинга, передает Еcпресо.TV.

"Хочу отдельно обратиться к киевлянам и к некоторым журналистам. Не кошмарьте врачей, не вривайтесь в больницы ради видео и лайков в Facebook", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, это аморально.

"Дайте, пожалуйста, медикам работать. Ведь кто нас потом будет спасать?", - подытожил Кличко.

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