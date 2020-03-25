Шмыгаль предлагает предусмотреть уголовную ответственность за экспорт медицинских товаров

25 марта, 2020, 13:46

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения предусмотреть уголовную ответственность

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Такой законопроект был утвержден на заседании правительства. За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы", - написал премьер-министр.

За вывоз в значительном размере - максимальная санкция статьи предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы.

Он добавил, что это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.

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