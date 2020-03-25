Шмыгаль предлагает предусмотреть уголовную ответственность за экспорт медицинских товаров
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Такой законопроект был утвержден на заседании правительства. За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы", - написал премьер-министр.
За вывоз в значительном размере - максимальная санкция статьи предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы.
Он добавил, что это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
-
Правительство шныряли предлагает изменения в госбюджет .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-