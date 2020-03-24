Правительство Шмыгаля предлагает изменения в госбюджет
24 марта, 2020, 10:57
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по поводу непрерывного обеспечения питания военнослужащих"
Об этом говорится на сайте Рады.
Согласно данным на сайте Верховной Рады, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля.
Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
- Напомним, Кабмин принял решение о запрете продажи за границу украинского этилового спирта .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-