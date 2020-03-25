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Espreso.tvОбществоС начала карантина киберполиция обнаружила 170 фейков о пандемии

С начала карантина киберполиция обнаружила 170 фейков о пандемии


фото: cyberpolice.gov.ua
Специалисты по кибербезопасности обнаружили около 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook .

"С начала введения ограничительных мероприятий правоохранители - специалисты по кибербезопасности, - обнаружили почти 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии. 24-х граждан привлекли к административной ответственности", - написал Кличко.

Также Кличко отметил, что в интернете "гуляет" много противоречивой информации.

"С начала карантина в рамках проведения профилактических мероприятий сотрудники киберполиции предоставляют разъяснения и консультации гражданам, а также фиксируют соответствующие правонарушения. Киберполиция идентифицирует лиц, распространяющих фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений ", - отметила пресс-служба Нацполиции.

Также Кличко призвал не лечиться рецептам из интернета, а в случае возникновения симптомов болезни, сразу обращаться к врачам.

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  • Напомним, по состоянию на 7.00 25 марта на территории Украины было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
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