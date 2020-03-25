Правительство снизило оптовую цену на газ на 14%
25 марта, 2020, 15:08
Кабинет Министров Украины совместно с НАК "Нафтогаз Украины" пришли к решению о снижении оптовой цены на газ на 14%, что будет выведено в платежках в следующем месяце
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.
"Вместе с НАК "Нафтогаз Украины" мы обеспечили все условия для снижения цены на газ, приняв решение о снижении оптовой цены на 14% (в марте - ред.). Ожидаем оперативные решения на местах, чтобы люди почувствовали снижение в платежках уже в следующем месяце", - сказал Шмыгаль.
- Напомним, ранее о снижении цены газа на март для населения на 14% ранее заявили в Нафтогазе.
- Однако, отметили в Нафтогазе, есть нюанс - компания не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской области. Поэтому в НАК выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии с рыночным снижением, и она не будет превышать 4,3 грн за кубометр.
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