 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство снизило оптовую цену на газ на 14%

Правительство снизило оптовую цену на газ на 14%


фото: ua-energy
Кабинет Министров Украины совместно с НАК "Нафтогаз Украины" пришли к решению о снижении оптовой цены на газ на 14%, что будет выведено в платежках в следующем месяце

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV.

"Вместе с НАК "Нафтогаз Украины" мы обеспечили все условия для снижения цены на газ, приняв решение о снижении оптовой цены на 14% (в марте - ред.). Ожидаем оперативные решения на местах, чтобы люди почувствовали снижение в платежках уже в следующем месяце", - сказал Шмыгаль.

  • Напомним, ранее о снижении цены газа на март для населения на 14% ранее заявили в Нафтогазе.
  • Однако, отметили в Нафтогазе, есть нюанс - компания не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской области. Поэтому в НАК выразили надежду, что частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии с рыночным снижением, и она не будет превышать 4,3 грн за кубометр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2020 среда

больше новостей

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать