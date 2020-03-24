В Нафтогазе обещают самую низкую цену на газ для населения с 2016 года

24 марта, 2020, 09:58

Нафтогаз анонсировал снижение цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем

Об этом госкомпания сообщила в Twitter.

"Цена газа от Нафтогаза составит 3,4 грн / кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. В платежке за газ вы увидите цену 4,3 грн / кубометр. Это снижение на 14% по сравнению с февралем и самая низкая цена с 2016 года ", - говорится в сообщении.

В то же время в "Нафтогазе" признают, что согласно правительственным правилам НАК не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской области.

"Надеемся, частные поставщики скорректируют свою цену в соответствии с рыночным снижением и она не будет превышать 4,3 грн / куб

Мы применили минимально возможную, разрешенную законодательством цену и планируем делать это и в дальнейшем ", - подчеркивают в НАК.

Компания сообщает, что снижение стало возможным благодаря новому индикатору на внутреннем рынке.

"Цена рассчитывается по формуле, которую определяет Кабмин. Основным индикативом результаты биржевых торгов газовом хабе ТТF. Однако в марте на внутреннем рынке Украины появился новый индикатор. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на значительный объем газа, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на газ. Поэтому именно на этот индикатор мы ориентировались при расчете цены на газ", - резюмируют в "Нафтогазе".

Мы смогли воспользоваться новым рыночным механизмом и максимально уменьшаем стоимость газа для населения.



Цена газа от Нафтогаза составит 3,4 грн / кубометр без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. - Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) March 23, 2020