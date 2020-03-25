Поскакал на скакалке: Беленюк провел тренировку возле Верховной Рады
25 марта, 2020, 17:47
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк поделился эффектным фото с тренировки возле здания Верховной Рады Украины
Фото украинец опубликовал в Instagram.
"Изменилось место для тренировок", - написал Беленюк.
Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- Напомним, 9 марта дзюдоистка Дарья Билодид и борец греко-римского стиля Жан Беленюк были признаны лучшими спортсменами Украины 2019 года.
Читайте также
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона