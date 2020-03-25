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Espreso.tvСпортПоскакал на скакалке: Беленюк провел тренировку возле Верховной Рады

Поскакал на скакалке: Беленюк провел тренировку возле Верховной Рады


фото: Getty Images
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк поделился эффектным фото с тренировки возле здания Верховной Рады Украины

Фото украинец опубликовал в Instagram.

"Изменилось место для тренировок", - написал Беленюк.

Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.

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