На Сумщине зафиксирована первая смерть от коронавируса, - мэр Конотопа
25 марта, 2020, 21:48
Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что первая зараженная коронавирусом в Сумской области умерла
Об этом он написал в Facebook
О смерти женщины стало известно примерно в 20:00. Семенихин добавил, что сейчас власти ожидают результаты вскрытия, а в пятницу - получить результаты дополнительных анализов умершей.
Коронавирус диагностировали сегодня днем.
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