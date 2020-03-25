На Сумщине зафиксирована первая смерть от коронавируса, - мэр Конотопа

25 марта, 2020, 21:48

Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что первая зараженная коронавирусом в Сумской области умерла

Об этом он написал в Facebook

О смерти женщины стало известно примерно в 20:00. Семенихин добавил, что сейчас власти ожидают результаты вскрытия, а в пятницу - получить результаты дополнительных анализов умершей.

Коронавирус диагностировали сегодня днем.