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Espreso.tvОбществоНа Сумщине зафиксирована первая смерть от коронавируса, - мэр Конотопа

На Сумщине зафиксирована первая смерть от коронавируса, - мэр Конотопа

Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что первая зараженная коронавирусом в Сумской области умерла

Об этом он написал в Facebook

О смерти женщины стало известно примерно в 20:00. Семенихин добавил, что сейчас власти ожидают результаты вскрытия, а в пятницу - получить результаты дополнительных анализов умершей.

Коронавирус диагностировали сегодня днем.

 

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