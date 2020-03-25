На Сумщине зафиксировали первый случай заболевания COVID-19

25 марта, 2020, 18:32

В Конотопе Сумской области у 76-летней женщины диагностировали заболевание коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал Семенихин .

Мэр Конотопа также добавил, что женщине сделали два теста на COVID-19. Оба показали положительный результат. Взяты еще дополнительные анализы, которые отправили в лабораторию в Сумах.

Напомним, в Одессе зафиксировали первый случай COVID-19 у 25-летнего мужчины, который вернулся из США.,

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