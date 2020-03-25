На Херсонщине подтвердили первое инфицирование коронавирусом, - глава ОГА

25 марта, 2020, 22:10

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что в области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса

Об этом он сообщил в Facebook.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков", - написал он.

По словам Гусева, семья пациентки находится на самоизоляции и под наблюдением врачей.