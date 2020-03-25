На Херсонщине подтвердили первое инфицирование коронавирусом, - глава ОГА
25 марта, 2020, 22:10
Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что в области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса
Об этом он сообщил в Facebook.
"Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков", - написал он.
По словам Гусева, семья пациентки находится на самоизоляции и под наблюдением врачей.
- Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что первая зараженная коронавирусом в Сумской области умерла .
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