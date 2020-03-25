Количество больных COVID-19 на Тернопольщине возросло до восьми

25 марта, 2020, 18:49

В районе заблокированных ранее Нацполицией сел на Тернопольщине, где умер мужчина от COVID-19, диагностировали 2 новых случая заражения коронавирусом

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"По состоянию на 18 часов 25 марта, на Тернопольщине лабораторно подтвердили 8 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

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Заболело еще двое жителей Монастырского района, житель села Швейкив, которому 62 года, и житель Монастыриска, которому 63 года.

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