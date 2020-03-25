Карантин планируем продлить на 30 дней, - Шмыгаль
25 марта, 2020, 13:11
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти планируют продлить карантин на 30 дней
Об этом он заявил во время брифинга правительства, передает Еспресо.TV .
"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. И перевод в режим чрезвычайной ситуации единой государственной системы гражданской защиты. Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней. Соответственно все карантинные мероприятия также планируем продолжить на 30 дней", - заявил премьер-министр Шмыгаль.
- Напомним, ранее по данным СМИ, на заседании правительство в среду, 25 марта, намерено ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
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