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Espreso.tvОбществоКарантин планируем продлить на 30 дней, - Шмыгаль

Карантин планируем продлить на 30 дней, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти планируют продлить карантин на 30 дней

Об этом он заявил во время брифинга правительства, передает Еспресо.TV .

"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. И перевод в режим чрезвычайной ситуации единой государственной системы гражданской защиты. Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней. Соответственно все карантинные мероприятия также планируем продолжить на 30 дней", - заявил премьер-министр Шмыгаль.

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