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Espreso.tvОбществоКабмин хочет ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, - СМИ

Кабмин хочет ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, - СМИ


фото: reuters
По данным СМИ, на заседании правительство в среду, 25 марта, намерено ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на источник в правительстве.

"Такое решение должно быть", - сообщил источник.

По словам собеседника, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла соответствующее решение.

Как сообщалось, на данный момент режим чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.

 

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