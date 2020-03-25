Кабмин хочет ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, - СМИ
25 марта, 2020, 11:51
По данным СМИ, на заседании правительство в среду, 25 марта, намерено ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на источник в правительстве.
"Такое решение должно быть", - сообщил источник.
По словам собеседника, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла соответствующее решение.
Как сообщалось, на данный момент режим чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.
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