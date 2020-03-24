ПЦУ призвала верующих к дистанционному участию в богослужениях
Об этом сообщает пресс служба ПЦУ.
"Принимая во внимание решения органов государственной власти и местного самоуправления по усилению ограничений свободы передвижения и свободы собраний, на время действия этих усиленных ограничений разъяснить, что п. 3... разрешает проведение богослужений в храмах одними священнослужителями и церковнослужителями и певчими, без личного присутствия мирян. во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленного связи", - говорится в сообщении.
Также ПЦУ будет настаивать перед государственной властью и органами местного самоуправления на том, что богослужение и молитва, деятельность священнослужителей и церковнослужителей не могут быть полностью остановлены, храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции" .
- Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявил 25 марта 2020 года днем всеобщей молитвы и поста за Украину в связи с карантином с целью недопущения распространения коронавируса.
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