Франция вывела своих военных из Ирака
25 марта, 2020, 16:39
Командующий иракской армии генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф заявил, что французские военнослужащие сегодня, 25 марта, покинули территорию Ирака
Об этом сообщает Иракское агентство новостей .
По словам Халафа, французские военнослужащие, участвующие в международной антитеррористической коалиции во главе со США, покинули Ирак.
"Французские войска покинули Ирак и эвакуировали авиабазу международной коалиции", - заявил иракский командующий.
Напомним, ранее сообщалось, что США начали процесс вывода американских военных с территории Афганистана после достижения мирного соглашения с радикальным движением "Талибан". Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.
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