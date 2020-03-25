 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФранция вывела своих военных из Ирака

Франция вывела своих военных из Ирака


фото: reuters
Командующий иракской армии генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф заявил, что французские военнослужащие сегодня, 25 марта, покинули территорию Ирака

Об этом сообщает Иракское агентство новостей .

По словам Халафа, французские военнослужащие, участвующие в международной антитеррористической коалиции во главе со США, покинули Ирак.

"Французские войска покинули Ирак и эвакуировали авиабазу международной коалиции", - заявил иракский командующий.

Напомним, ранее сообщалось, что США начали процесс вывода американских военных с территории Афганистана после достижения мирного соглашения с радикальным движением "Талибан". Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2020 среда

больше новостей

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать