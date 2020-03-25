Франция вывела своих военных из Ирака

25 марта, 2020, 16:39

Командующий иракской армии генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф заявил, что французские военнослужащие сегодня, 25 марта, покинули территорию Ирака

Об этом сообщает Иракское агентство новостей .

По словам Халафа, французские военнослужащие, участвующие в международной антитеррористической коалиции во главе со США, покинули Ирак.

"Французские войска покинули Ирак и эвакуировали авиабазу международной коалиции", - заявил иракский командующий.

Напомним, ранее сообщалось, что США начали процесс вывода американских военных с территории Афганистана после достижения мирного соглашения с радикальным движением "Талибан". Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.