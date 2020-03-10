США начали вывод войск из Афганистана

10 марта, 2020, 10:56

США начали вывод своих войск из Афганистана в рамках выполнения исторического соглашения с талибами

Как сообщает CNN, факт вывода американских войск подтвердил представитель командования войск США в Афганистане (USFOR-A) Сонни Леггетт.

"Вооруженные силы США в Афганистане (USFOR-A) начали сокращение численности своих военных в 8600 в течение 135 дней", - заявил он.

На данный момент в Афганистане размещены в 13 000 американских военных.

В заявлении указывается, что американские военные продолжат проведение контртеррористических операций против Аль-Каиды и Исламского государства, а также будут поддерживать афганские силы безопасности.

Напомним, что 29 февраля США и представители Талибана подписали соглашение , в котором предусматривается сокращение американского контингента в Афганистане до 8600 военнослужащих за 135 дней.

Если талибы выполнят условия соглашения, то остальные американские военные будут выведены в течение 14 месяцев.