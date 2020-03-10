 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША начали вывод войск из Афганистана

США начали вывод войск из Афганистана

США начали вывод своих войск из Афганистана в рамках выполнения исторического соглашения с талибами

Как сообщает CNN, факт вывода американских войск подтвердил представитель командования войск США в Афганистане (USFOR-A) Сонни Леггетт.

"Вооруженные силы США в Афганистане (USFOR-A) начали сокращение численности своих военных в 8600 в течение 135 дней", - заявил он.

На данный момент в Афганистане размещены в 13 000 американских военных.

В заявлении указывается, что американские военные продолжат проведение контртеррористических операций против Аль-Каиды и Исламского государства, а также будут поддерживать афганские силы безопасности.

Напомним, что 29 февраля США и представители Талибана подписали соглашение , в котором предусматривается сокращение американского контингента в Афганистане до 8600 военнослужащих за 135 дней.

Если талибы выполнят условия соглашения, то остальные американские военные будут выведены в течение 14 месяцев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 марта, 2020 вторник

9 марта, 2020 понедельник

больше новостей

10 марта, 2020 вторник

9 марта, 2020 понедельник

8 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать