 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭвакуация украинцев: из Франции прибудет еще три самолета, - посол

Эвакуация украинцев: из Франции прибудет еще три самолета, - посол


фото: reutres
25 марта из Франции в Украину прибудет еще три самолета с эвакуированными украинцами

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"Полная мобилизация украинских консулов в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем три спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан Украины в аэропорт. Первый самолет пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!" - написал Шамшур.

 
  • На 28 марта запланирован рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым граждане Украины смогут вернуться из России .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2020 среда

больше новостей

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать