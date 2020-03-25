Эвакуация украинцев: из Франции прибудет еще три самолета, - посол
Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.
"Полная мобилизация украинских консулов в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем три спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан Украины в аэропорт. Первый самолет пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!" - написал Шамшур.
Полная мобилизация украинских консулов в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем 3 спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан в аэропорт. Первый пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!
- На 28 марта запланирован рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым граждане Украины смогут вернуться из России .
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