Эвакуация украинцев: из Франции прибудет еще три самолета, - посол

25 марта, 2020, 14:23

25 марта из Франции в Украину прибудет еще три самолета с эвакуированными украинцами

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"Полная мобилизация украинских консулов в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем три спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан Украины в аэропорт. Первый самолет пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!" - написал Шамшур.

Полная мобилизация украинских консулов в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем 3 спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан в аэропорт. Первый пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!

На 28 марта запланирован рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым граждане Украины смогут вернуться из России .

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