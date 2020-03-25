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Espreso.tvОбществоЭвакуация украинцев из России: спецпоезд запланирован на 28 марта

Эвакуация украинцев из России: спецпоезд запланирован на 28 марта


фото: reuters
На 28 марта 2020 года запланирован рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым граждане Украины смогут вернуться из Российской Федерации

Об этом сообщает Посольство Украины в Российской Федерации в Facebook.

"28 марта 2020 планируется отправка граждан Украины специальным поездом по маршруту г.. Москва - г.. Киев. Посадка граждан будет осуществляться на железнодорожном вокзале в г.. Москве (Киевский вокзал)", - говорится в сообщении.

Для посадки на поезд нужно предварительно заполнить анкету по ссылке.

О времени отправления и порядок отправления будет сообщено дополнительно.

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