Эвакуация украинцев из России: спецпоезд запланирован на 28 марта
25 марта, 2020, 10:39
На 28 марта 2020 года запланирован рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым граждане Украины смогут вернуться из Российской Федерации
Об этом сообщает Посольство Украины в Российской Федерации в Facebook.
"28 марта 2020 планируется отправка граждан Украины специальным поездом по маршруту г.. Москва - г.. Киев. Посадка граждан будет осуществляться на железнодорожном вокзале в г.. Москве (Киевский вокзал)", - говорится в сообщении.
Для посадки на поезд нужно предварительно заполнить анкету по ссылке.
О времени отправления и порядок отправления будет сообщено дополнительно.
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