Эвакуация украинцев из России: спецпоезд запланирован на 28 марта

25 марта, 2020, 10:39

На 28 марта 2020 года запланирован рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым граждане Украины смогут вернуться из Российской Федерации

Об этом сообщает Посольство Украины в Российской Федерации в Facebook.

"28 марта 2020 планируется отправка граждан Украины специальным поездом по маршруту г.. Москва - г.. Киев. Посадка граждан будет осуществляться на железнодорожном вокзале в г.. Москве (Киевский вокзал)", - говорится в сообщении.

Для посадки на поезд нужно предварительно заполнить анкету по ссылке.

О времени отправления и порядок отправления будет сообщено дополнительно.