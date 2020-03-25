Дела Майдана: прокуратура сообщила о подозрении экс-правоохранителю
25 марта, 2020, 18:24
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в противодействии протестным акциям 30 ноября 2013 года еще одному бывшему правоохранителю
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Офис Генерального прокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года собраний на Майдане Независимости, совершенном группой лиц по предварительному сговору на выполнение явно преступного приказа. Действия правоохранителя квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины ", - пишут в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения.
- 20 марта следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему руководителю специального подразделения Министерства внутренних дел в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года.
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