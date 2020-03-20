Избиение студентов на Майдане: ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю подразделения МВД
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
По версии следствия, бывший начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности МВД организовал незаконный разгон мирных собраний граждан 30 ноября 2013 на Майдане Незалежности.
"Указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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