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Espreso.tvОбществоИзбиение студентов на Майдане: ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю подразделения МВД

Избиение студентов на Майдане: ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю подразделения МВД

20 марта следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему руководителю специального подразделения Министерства внутренних дел в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

По версии следствия, бывший начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности МВД организовал незаконный разгон мирных собраний граждан 30 ноября 2013 на Майдане Незалежности.

"Указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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