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Espreso.tvСпортУкраинца признали одним из самых полезных футболистов в Бельгии

Украинца признали одним из самых полезных футболистов в Бельгии


фото: twitter.com/clubbrugge
Украинский защитник Эдуард Соболь стал вторым в рейтинге самых полезных игроков бельгийского "Брюгге" по средней оценке от InStat

Об этом сообщает zbirna.com.

24-летний Соболь, чей контракт принадлежит донецкому "Шахтеру", проводит хороший сезон в составе бельгийского "Брюгге".

Эдуард Соболь занимает второе место в рейтинге самых полезных игроков бельгийского клуба по средней оценке от InStat - 299 баллов. Левый защитник лидирует в команде по количеству фланговых передач (75) и занимает четвертое место по количеству острых пасов (55). По удачным отборам (75) украинец уступает только одному своему партнеру, а по успешным отводам (70) - двум. По воротам Соболь пробил 10 раз, но в плоскость пока не попадал.

В нынешнем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 28 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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