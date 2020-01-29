Украинца признали одним из самых полезных футболистов в Бельгии
29 января, 2020, 16:34
Украинский защитник Эдуард Соболь стал вторым в рейтинге самых полезных игроков бельгийского "Брюгге" по средней оценке от InStat
Об этом сообщает zbirna.com.
24-летний Соболь, чей контракт принадлежит донецкому "Шахтеру", проводит хороший сезон в составе бельгийского "Брюгге".
Эдуард Соболь занимает второе место в рейтинге самых полезных игроков бельгийского клуба по средней оценке от InStat - 299 баллов. Левый защитник лидирует в команде по количеству фланговых передач (75) и занимает четвертое место по количеству острых пасов (55). По удачным отборам (75) украинец уступает только одному своему партнеру, а по успешным отводам (70) - двум. По воротам Соболь пробил 10 раз, но в плоскость пока не попадал.
В нынешнем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 28 матчей и отдал 3 результативные передачи.
- 9 января товарищеском матче против ПСВ, защитник "Брюгге" Эдуард Соболь забил красивый гол из-за пределов штрафной площадки.
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