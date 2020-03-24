Зеленский ввел Венедиктову в состав СНБО
24 марта, 2020, 20:14
Президент Владимир Зеленский ввел генпрокурора Ирину Венедиктову в Совет национальной безопасности и обороны
Об этом говорится в указе президента.
Указом Зеленский утвердил Венедиктову в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
- 17 марта 269 голосами "за" Верховная Рада Украины назначила новым генеральным прокурором Ирину Венедиктову.
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