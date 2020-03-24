 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский ввел Венедиктову в состав СНБО

Зеленский ввел Венедиктову в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел генпрокурора Ирину Венедиктову в Совет национальной безопасности и обороны

Об этом говорится в указе президента.

Указом Зеленский утвердил Венедиктову в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать