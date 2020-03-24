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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковской ОГА рассказали о ходе болезни умершей с подозрением на COVID-19

В Ивано-Франковской ОГА рассказали о ходе болезни умершей с подозрением на COVID-19

Умершая в Ивано-Франковской области женщина с подозрением на коронавирус имела ряд других заболеваний и умерла менее чем через неделю после появления первых симптомов COVID-19

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации на брифинге, обнародованном в Facebook.

"17 марта у нее повысилась температура, начался кашель. Дома она занималась самолечением. 19 марта ее состояние ухудшилось, но она продолжила принимать антибиотики. В пятницу, 20 марта, дочь вызвала "скорую", но женщина от госпитализации отказалась. Покойная имела ряд сопутствующих заболеваний", - рассказали в ОГА.

Женщину госпитализировали 22 марта, ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

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