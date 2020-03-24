Две медсестры заразились коронавриусом после контакта с умершей, - мэр Ивано-Франковска

24 марта, 2020, 19:03

В Ивано-Франковске две медсестры заразились коронавирусом, они контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла

Об этом в эфире hromadske сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Состояние медсестер средней тяжести. По словам городского головы, у них есть температура и бронхит.

"Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий", - подчеркнул Марцинкив.

Отметим, что это не новые случаи инфицирования. Они входят в 5 ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.