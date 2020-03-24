Украине требуется еще 100 млрд грн для борьбы с коронавирусом, - Офис президента

24 марта, 2020, 07:17

Украине нужны дополнительные 100 млрд гривень для борьбы с распространением коронавируса

Об этом заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив рассказала в эфире ICTV, сообщает 24 канал.

"Мы говорим сегодня о необходимости более 100 млрд гривень дополнительных", - отметила Кузнецов.

И объяснила, что когда в Украине будет "пик коронавируса", тогда нужно будет минимум: поддержать зарплатами врачей; закупать дополнительное оборудование.

"В течение следующей недели или двух мы (как государство Украина со своей стороны) финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от Международного валютного фонда", - убеждена Ковалив.

По словам представительницы Офиса президента, с Фондом обсуждают не столько сам факт предоставления кредита, как увеличение его объема на кризисный период.

"Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, о которой мы говорили с ними в конце прошлого года", - сказала Кузнецов.

Отметим, что ранее речь шла о программе расширенного финансирования на $5,5 миллиарда.