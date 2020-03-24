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Espreso.tvОбществоУкраине требуется еще 100 млрд грн для борьбы с коронавирусом, - Офис президента

Украине требуется еще 100 млрд грн для борьбы с коронавирусом, - Офис президента


фото: Facebook Юлії Ковалів
Украине нужны дополнительные 100 млрд гривень для борьбы с распространением коронавируса

Об этом заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив рассказала в эфире ICTV, сообщает 24 канал.

"Мы говорим сегодня о необходимости более 100 млрд гривень дополнительных", - отметила Кузнецов.

И объяснила, что когда в Украине будет "пик коронавируса", тогда нужно будет минимум: поддержать зарплатами врачей; закупать дополнительное оборудование.

"В течение следующей недели или двух мы (как государство Украина со своей стороны) финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от Международного валютного фонда", - убеждена Ковалив.

По словам представительницы Офиса президента, с Фондом обсуждают не столько сам факт предоставления кредита, как увеличение его объема на кризисный период.

"Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, о которой мы говорили с ними в конце прошлого года", - сказала Кузнецов.

Отметим, что ранее речь шла о программе расширенного финансирования на $5,5 миллиарда.

  • Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что фракция не будет прекращать работу из-за обнаруженной у нардепа- "слуги" Руслана Горбенко коронавирусной инфекцией.

 

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